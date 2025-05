Nasce in Texas Starbase, la città di Elon Musk e SpaceX

Nonostante fosse decisamente scontato, l'esito della votazione ha tenuto banco sulle prime pagine delle testate americane. Secondo i dati diffusi da Nbc, non c'è stata storia: 173 voti favorevoli e soli quattro contrari, su un totale di 283 aventi diritto. Il quorum era stabilito in 143 preferenze. La nascita ufficiale di Starbase come municipio è celebrata come una vittoria personale di Elon Musk, giunta dopo la crisi con Donald Trump e le turbolenze di Tesla.