SpaceX, fallito il nono test: Starship si è disintegrato

SpaceX ha lanciato il razzo Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso Luna e Marte, per il nono test. Il programma era che Starship completasse il suo percorso di volo con una discesa controllata e un ammaraggio nell'Oceano indiano in meno di 90 minuti. Dopo circa 30 minuti di volo, invece, ha iniziato a perdere carburante e a ruotare su se stesso, disintegrandosi sopra l'Oceano indiano. Per Musk è stato comunque "un grande miglioramento rispetto all'ultimo volo, ora un test ogni 3 o 4 settimane".