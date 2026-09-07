Dall'esultanza di Musk ai finanziamenti dei miliardari tedeschi: chi "tifa" per l’Afd?

Nel 2025 l’Afd ha registrato un salto impressionante nelle grandi donazioni. Quelle superiori alla soglia di pubblicazione immediata hanno superato complessivamente i cinque milioni di euro. Invece tra il 2020 e il 2024, secondo un’analisi di LobbyControl (organizzazione tedesca che si occupa di trasparenza del lobbying e del finanziamento politico), erano state solo nell’ordine di mezzo milione. Una crescita sostenuta e non in un momento qualsiasi: il 2025 è stato un anno di elezioni federali e dal marzo 2024 la soglia oltre la quale una donazione deve essere resa pubblica immediatamente è scesa da 50mila a 35mila euro.