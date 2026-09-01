Chi è Tatyana Kim, la donna più ricca (e ambita) della Russia

L'azienda di e-commerce raggiunge poi il suo apice nel 2024, quando Kim - in un'operazione che determina la rottura coniugale e d'affari con il marito - conclude una fusione con l'azienda pubblicitaria Russ Outdoor, da cui nasce il gruppo Rwb, che si presenta come alternativa alla rete di pagamenti bancari Swift, attualmente bandita in Russia. Quest'anno, l'azienda di e-commerce ha ulteriormente rafforzato la propria posizione nel settore bancario attraverso un'alleanza con la seconda banca più grande della Russia, VTB, che ha acquisito una quota del 5% in WB Bank, il braccio finanziario di Wildberries. Kim, che ha il sostegno dello "zar" russo per spingere in avanti l'economia e i consumi del Paese, è un'icona per molte donne che ambiscono al suo successo. E al suo patrimonio.

