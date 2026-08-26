Ucraina, drone colpisce una casa nella regione russa di Lipeck: due morti

Non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nella notte, infatti, secondo quanto riportato dal governatore Igor Artamonov un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa nella regione russa di Lipeck, causato da un attacco di un drone ucraino. Lo riferiscono le agenzie russe Tass e Ria Novosti. "Nel distretto di Lipeck, un'abitazione privata ha preso fuoco in seguito allo schianto di un drone. Purtroppo, due persone sono morte: un uomo e un ragazzo di 14 anni", ha scritto il governatore sulla piattaforma Max. Anche due donne sono rimaste ferite, ha aggiunto Artamonov, e stanno ricevendo tutta l'assistenza necessaria.