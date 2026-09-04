Germania, chi è Ulrich Siegmund: l'astro nascente dell'AfD che fa tremare Merz

La preoccupazione di Merz - Giunti quasi alla vigilia di urne che tengono Friedrich Merz in apnea, il cancelliere ha già il volto corrucciato da una sconfitta che sembra inevitabile, e che rischia di aprire una serie di umiliazioni alle le tre amministrative di fine estate: il 20 tocca al Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino, dove le cose non vanno meglio. In uno statement alle porte della bioraffineria di Leuna, per celebrare il settore della chimica, fra i più fiorenti di una regione piccola e non ricca, Merz ha messo di nuovo in guardia da chi "vuole isolare la Germania e portarla fuori dall'Europa". "Chi sceglie questa strada deve sapere che investimenti del genere non ci saranno più in futuro. Conserviamo e ampliamo il mercato europeo, questa è la grande chance", ha detto a tre giorni dal voto con tono fin troppo pacato, accanto al candidato Sven Schulze. Entrambi non sono riusciti a distendere il volto neanche per un momento. Del resto anche le uscite di piazza insieme si riducono al minimo, perché nei Laender dell'est il leader cristianodemocratico, che in questi giorni potrebbe rischiare il mandato, viene coperto da fischi e contestazioni.