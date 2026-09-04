Germania, chi è Ulrich Siegmund: l'astro nascente dell'AfD che fa tremare Merz

Germania, l'identikit di Alternative für Deutschland
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Il leader dell'estrema destra tedesca si prepara a conquistare la Sassonia-Anhalt, dove si vota domenica 6 settembre. Nel suo programma classi di migranti e disabili separate dagli altri, lotta alla cultura "woke" e un forte patriottismo
Una delle osservatrici più allarmate in Germania descrive Ulrich Siegmund come un "Robin Hood di destra" per la sua gente. E questa immagine, meglio di molte analisi, rivela forse quanto l'astro nascente dell'ultradestra tedesca provochi una sorta di fascinazione anche su chi lo teme di più.
In testa nei sondaggi - Lo Spiegel lo ha definito "l'uomo più pericoloso della Germania", con una cover del settimanale che lui si è divertito ad autografare ai fan. Ulrich Siegmund si prepara a conquistare la Sassonia-Anhalt, dove si vota domenica 6 settembre. Trentasei anni e sguardo vincente, su un miniscooter celeste della Ddr (Repubblica Democratica Tedesca, nota in italiano anche come Germania Est, ndr). Questo giovane agilissimo nella comunicazione, dai modi affabili e i contenuti radicali, punta addirittura alla maggioranza assoluta per il suo partito, Alternative fuer Deutschland. E nessuno può escludere che riesca a raggiugerla, dal momento che i sondaggi lo danno da settimane a venti punti di vantaggio sull'avversario della Cdu. Al 42% contro un magro 22.
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La preoccupazione di Merz - Giunti quasi alla vigilia di urne che tengono Friedrich Merz in apnea, il cancelliere ha già il volto corrucciato da una sconfitta che sembra inevitabile, e che rischia di aprire una serie di umiliazioni alle le tre amministrative di fine estate: il 20 tocca al Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino, dove le cose non vanno meglio. In uno statement alle porte della bioraffineria di Leuna, per celebrare il settore della chimica, fra i più fiorenti di una regione piccola e non ricca, Merz ha messo di nuovo in guardia da chi "vuole isolare la Germania e portarla fuori dall'Europa". "Chi sceglie questa strada deve sapere che investimenti del genere non ci saranno più in futuro. Conserviamo e ampliamo il mercato europeo, questa è la grande chance", ha detto a tre giorni dal voto con tono fin troppo pacato, accanto al candidato Sven Schulze. Entrambi non sono riusciti a distendere il volto neanche per un momento. Del resto anche le uscite di piazza insieme si riducono al minimo, perché nei Laender dell'est il leader cristianodemocratico, che in questi giorni potrebbe rischiare il mandato, viene coperto da fischi e contestazioni.
Il programma di Siegmund - In caso di vittoria, Siegmund promette misure radicali per rendere la Sassonia-Anhalt meno multiculturale, meno "woke", più favorevole alle famiglie e apertamente patriottica. Il candidato sostiene che il suo programma potrebbe convincere i tedeschi emigrati a tornare e contribuire al rilancio di un'economia stagnante. Uno dei punti più controversi riguarda l'iastruzione. L'AfD vorrebbe allontanare i bambini con disabilità e i figli dei rifugiati dalle classi ordinarie, una misura che secondo gli esperti violerebbe il diritto europeo e internazionale. Vorrebbe inoltre potenziare l’insegnamento della lingua russa e abolire l’obbligo scolastico, oltre a riscrivere i programmi per eliminare quella che definisce ideologia woke, celebrando invece le conquiste storiche dei tedeschi”. Il programma dell’Afd prevede anche lo stravolgimento del sistema universitario e di quello radiotelevisivo pubblico. Ancora, punta sulla "Remigrazione": e cioè espulsioni coatte accelerate e revisione dei criteri di cittadinanza e di conseguenza , e per le politiche sociale vuole misure volte a rendere il Land meno multiculturale e meno "woke", promuovendo un modello familiare strettamente patriottico.
La vita privata - Polo bianca e jeans, fisico palestrato. Sposato, con due figli, una laurea in una università telematica in economia aziendale e psicologia dell'economia, tesi sul marketing dei profumi, Sigmund entrò giovanissimo nella Cdu, per poi spostarsi in AfD. Inoltre questo candidato fortissimo fa parte del presidio della sezione regionale del partito che per i servizi interni è dichiaratamente estremista. Come fa uno così ad avere tanto seguito? " Promette alla gente che restituirà loro il Land - ha spiegato la giornalista Jana Hansel all'Ansa - . Non è una formula nuova nella destra. Viene dalla Gran Bretagna. È un po' il tentativo di vendicare l'orgoglio ammaccato dell'est". "Siegmund viene dalla Sassonia-Anhalt, parla come la gente della Sassonia-Anhalt, è un po' più attraente della gente in Sassonia Anhalt, ed è questo provoca un incredibile fenomeno di identificazione".