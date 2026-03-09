Germania, nel Baden-Württemberg i Verdi restano al comando | Afd raddoppia
Diventerà governatore Cem Özdemir, volto dell'integrazione della comunità turca nel Paese
© Ansa
Il Baden-Württemberg, regione della Germania, resta, sia pure per un soffio, nelle mani dei Verdi, che lo governano da 15 anni. Per le proiezioni delle 21:45 pubblicate dalla Zdf, la forza politica ecologista ha raggiunto il 30,3% (-2,3%), mentre la Cdu si fermerebbe al 29,7 (+5,6%). Netta invece l'ascesa di Afd, che arriverebbe al 18,8%, raddoppiando con un progresso di 9,1 punti. Storica sconfitta invece per i socialdemocratici, con il 5,5% (-5,5 punti) che li vede di poco sopra la soglia di sbarramento. Fuori dal parlamentino finiscono i liberali, con il 4,4% (-6,1) e la Linke, data al 4,4 (-0,8). Una scottatura per Friedrich Merz, che avrebbe voluto inaugurare la serie delle cinque elezioni amministrative previste quest'anno con un successo, mancato invece dal giovane candidato Manuel Hagen. Nell'altro campo, c'è la vittoria personale di Cem Özdemir, volto dell'integrazione della comunità turca nel Paese, che diventerà governatore.
Vola Afd
"Siamo un partito popolare anche nel sudovest", ha esclamato il leader di Afd Tino Chrupalla in tv, affermando che il partito sia il "vero vincitore della serata". Alternativa è in effetti la terza forza del Land, e il primo partito di opposizione, dal momento che Verdi e Cdu torneranno a governare insieme, come nell'esecutivo regionale uscente di Winfried Kretschmann, al timone per 15 anni e ora in pensione. I media tedeschi hanno rivelato però anche le forti critiche all'interno di Afd sul candidato Markus Frohnmaier, rimasto sotto le ambizioni del partito che a livello federale oscilla fra il 23 e il 26%, alternandosi alla vetta dei sondaggi nazionali con i conservatori del cancelliere.
I due sfidanti principali, Hagel e Özdemir, si sono contesi l'eredità di Kretschmann in una campagna infiammatasi alla fine, per un video che ha messo in difficoltà il democristiano: tradito dagli apprezzamenti su una alunna dagli "occhi di cerbiatta", dopo la visita a una scuola fatta da consigliere regionale 8 anni fa. Il testa a testa, prolungatosi fino a tarda sera, per un progressivo assottigliamento della distanza, è stato vinto dagli ecologisti per un soffio.
Chi è Cem Özdemir
Accento svevo, cittadino tedesco da quando ha 18 anni, Cem Özdemir è figlio di un Gastarbeiter turco e al tema dell'integrazione (oltre al clima) ha dedicato buona parte della sua vita politica. Nato nel Baden-Württemberg, 61 anni, due figli, è deputato dal 1994, è stato leader dei Verdi nel 2008 e ministro dell'Agricoltura di Olaf Scholz. Con lui, figura di riferimento federale, anche i colleghi di partito hanno un problema: è l'unico a tenere alti gli ecologisti in un momento di crisi nera.