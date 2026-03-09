Germania, nel Baden-Württemberg i Verdi restano al comando | Afd raddoppia

"Siamo un partito popolare anche nel sudovest", ha esclamato il leader di Afd Tino Chrupalla in tv, affermando che il partito sia il "vero vincitore della serata". Alternativa è in effetti la terza forza del Land, e il primo partito di opposizione, dal momento che Verdi e Cdu torneranno a governare insieme, come nell'esecutivo regionale uscente di Winfried Kretschmann, al timone per 15 anni e ora in pensione. I media tedeschi hanno rivelato però anche le forti critiche all'interno di Afd sul candidato Markus Frohnmaier, rimasto sotto le ambizioni del partito che a livello federale oscilla fra il 23 e il 26%, alternandosi alla vetta dei sondaggi nazionali con i conservatori del cancelliere.