Germania, Merz eletto cancelliere al secondo scrutinio

Come stabilito dall'articolo 63 della Costituzione, per l'elezione a cancelliere erano necessari almeno 316 voti, su un totale di 630 deputati. La maggioranza di Merz, chiamata Grosse Koalition, prima degli scrutini aveva 328 voti a disposizione, dunque solo 12 in più rispetto a quelli necessari. Al primo turno per Merz avevano però votato 310 parlamentari a favore, 307 contro, tre si erano astenuti e un voto era risultato non valido.