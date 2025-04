Ue, la Germania attiva la clausola del Patto per le spese nella Difesa

Il vice capogruppo parlamentare di Unione cristiano democratica (Cdu) e Unione cristiano sociale (Csu) Johann Wadephul è stato nominato nuovo ministro degli Esteri della Germania, un dicastero che torna sotto la guida della Cdu dopo quasi 60 anni. Lo ha annunciato il cancelliere in pectore e leader della Cdu, Friedrich Merz. Il 62enne, originario dello Schleswig-Holstein, è un avvocato specializzato in diritto sanitario e diritto sociale ed è stato presidente del gruppo parlamentare della Cdu nello Stato federale dal 2005 al 2009, anno in cui è entrato nel Parlamento tedesco (Bundestag). Dopo le elezioni federali del 2013, è diventato membro della Commissione Affari esteri e relatore del gruppo parlamentare Cdu-Csu al Bundestag per i Paesi del Medio Oriente. Nel 2017 è poi diventato vice capogruppo del gruppo parlamentare di Cdu-Csu, nonché responsabile per gli Affari esteri e la Difesa. Wadephul, sin dall'inizio della guerra in Ucraina, ha sempre esercitato pressioni affinché fosse concessa alle Forze armate di Kiev la possibilità di colpire obiettivi dislocati in Russia con armi fornite dai Paesi occidentali. A seguito dell'elezione del presidente statunitense Donald Trump, Wadephul aveva inoltre espresso la speranza che i legami transatlantici "possano resistere alla prova del tempo" e ha sollecitato uno sviluppo della cooperazione franco-tedesca sulle armi nucleari. A febbraio ha suscitato grande scalpore in Germania lo scherzo di cui Wadephul era rimasto vittima, orchestrato dal duo comico russo Vovan e Lexus che si erano finti collaboratori del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riferito dai media tedeschi, durante la conversazione, durata almeno 20 minuti, Wadephul avrebbe rivelato informazioni sensibili sugli aiuti militari che la Germania avrebbe dovuto inviare all'Ucraina.