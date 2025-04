Germania, Afd primo partito nei sondaggi con il 25% | L'accordo di governo tra Cdu e Spd

Un risultato che, oltre a segnare un momento storico per l’AfD, mette in discussione gli equilibri tradizionali della politica tedesca. Il partito di estrema destra è in testa a un sondaggio elettorale federale per la prima volta nella storia del partito, un risultato che mette ulteriormente sotto pressione il cosiddetto accordo del Brandmauer (muro di protezione) che mira a marginalizzare il partito di estrema destra nella politica tedesca. La leader del partito, Alice Weidel, ha subito cavalcato l’onda: “I cittadini vogliono un cambiamento politico, non una coalizione 'come al solito' tra Cdu/Csu e Spd”, ha scritto in un post sui social.