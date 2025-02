Germania, Merz (Cdu): "Costruiremo una Grande Coalizione, presto colloqui con Spd" | "AfD ha raddoppiato voti, segnale di allerta per il centro"

Merz ha infine assicurato "a tutti i tedeschi" di essere pronto ad assumere la guida dell'intero Paese come nuovo Cancelliere. "Anche a nome di coloro che non hanno votato per l'Unione", ha detto Merz in conferenza stampa presso la sede della Cdu a Berlino. Merz ha ribadito di voler "istituire un governo efficace il prima possibile", e di poterlo fare in coalizione con l'Spd.