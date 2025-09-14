Elezioni comunali in Germania: Cdu primo partito, vola l'ultradestra Afd

Alle elezioni comunali nella Renania settentrionale - Vestfalia, il Land più popoloso della Germania, la Cdu si conferma primo partito con il 34,6% dei voti, con una leggera crescita dello 0,3% rispetto al 2020. Seconda forza politica del Land è la Spd, che si ferma al 22% e deve far registrare un calo di 2,3% punti, potrebbe trattarsi del peggior risultato di sempre. Terza forza politica è Afd, con il 15,3% e una crescita di oltre dieci punti. Crollo dei Verdi al 12,9%, con una flessione del 7,1%, mentre con il 5,3% cresce dell'1,5% la Linke. La Spd andrà certamente al ballottaggio contro Afd in due città: Gelsenkirchen, dove il candidato socialdemocratico si ferma al 37,1% contro il 29,8 di Afd, e Duisburg, nella quale la Spd si ferma al 45,9% e Afd al 19,8%.