"Avremmo auspicato un altro risultato. E da questi primi dati già si evince qualcosa. Afd è il partito più forte in Sassonia-Anhalt e come Cdu dovremo confrontarci con questo". Lo ha detto il presidente uscente della Cdu Sven Schulze, nello statement al Maritim Hotel di Magdeburgo. "Per noi è una sconfitta. Vedremo come complessivamente vanno i dati. Ma dobbiamo dire che questa è la democrazia, la gente è andata a votare. Con una affluenza mai vista prima". "Non ho mai vissuto una campagna elettorale simile nei miei 25 anni di politica" ha concluso Schulze.