La Storia e i risultati elettorali dell'AfD
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Dentro anche Linke e Spd all'8,4 per cento, fuori i liberali. Schulze: "Per Cdu una sconfitta ma è la democrazia, Afd il partito più forte"
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In Germania, le nuove proiezioni in Sassonia-Anhalt, vedono un trionfo dell'ultradestra di Alternative fuer Deutschland (AfD) e del candidato per il candidato Ulrich Siegmund che avrebbe preso il 44,4% (+23,6). Il ministro-presidente uscente Sven Schulze, della Cdu, avrebbe preso il 18,4% (-18,7). La Linke è data al 9,3, i socialdemocratici all'8,4, i Verdi all'8,7, Bsw di Sahra Wagenkneckt al 5 (soglia di sbarramento). I liberali sono dati al 2%. L'affluenza alle urne è stata dell'80 per cento, la più alta mai registrata in un'elezione regionale della Sassonia-Anhalt.
Il risultato darebbe all'AfD 41 seggi nel parlamento regionale del Land. Per ottenere la maggioranza assoluta sono necessari 42 seggi che otterrebbero, insieme, Cdu, partito della Sinistra, Partito socialdemocratico (Spd) e Verdi. Il BSW è sul punto di non riuscire a entrare nel parlamento regionale.
"Abbiamo ottenuto esattamente quello che volevamo. Abbiamo fatto la storia in questo Land". Lo ha detto il candidato di punta dell'AfD in Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, commentando alla Ard le prime proiezioni delle elezioni regionali, che assegnano al suo partito il 44,5% dei voti. Alla domanda se sarà lui il prossimo ministro presidente del Land, Siegmund ha risposto: "A questa domanda non si può rispondere ora, alle 18". Secondo il candidato dell'AfD, gli elettori hanno dato "un segnale politico molto chiaro". "Non si può andare avanti così. Abbiamo bisogno di una svolta politica fondamentale in questo Land", ha aggiunto. Siegmund ha inoltre detto che, anche dopo le elezioni, tenderà "la mano a tutte le forze" che vogliono realizzare insieme all'AfD una "svolta politica fondamentale".
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La leader di Afd, Alice Weidel, alla tv Ard, commenta i primi risultati della Sassonia-Anhalt:"È un risultato storico e sensazionale. Abbiamo avuto un chiaro mandato a governare. Vedremo quali saranno i risultati nel corso della serata".
"Da democratico, la mano resta tesa" ha detto Siegmund, rispondendo alla Ard sulle possibili collaborazioni dopo le elezioni regionali, sottolineando che su alcuni temi non ci saranno compromessi. Tra questi ha citato in particolare "immigrazione e sicurezza interna". "Nelle prossime settimane vedremo cosa succederà", ha aggiunto.
La segretaria generale della Cdu Franziska Hoppermann ha parlato all'Ard escludendo qualsiasi collaborazione con l'AfD: "Non collaboriamo con gli estremisti e, soprattutto, con quelli di estrema destra", ha dichiarato Hoppermann.
"Avremmo auspicato un altro risultato. E da questi primi dati già si evince qualcosa. Afd è il partito più forte in Sassonia-Anhalt e come Cdu dovremo confrontarci con questo". Lo ha detto il presidente uscente della Cdu Sven Schulze, nello statement al Maritim Hotel di Magdeburgo. "Per noi è una sconfitta. Vedremo come complessivamente vanno i dati. Ma dobbiamo dire che questa è la democrazia, la gente è andata a votare. Con una affluenza mai vista prima". "Non ho mai vissuto una campagna elettorale simile nei miei 25 anni di politica" ha concluso Schulze.