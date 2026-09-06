Elezioni in Sassonia-Anhalt, Afd punta alla "svolta di estrema destra" della Germania

Almeno per un giorno il Land più povero e con la popolazione più vecchia di Germania avrà tutti gli occhi addosso, con la concreta possibilità di far scrivere una pagina di storia al Paese. Le elezioni in Sassonia-Anhalt non sono delle semplici tornate regionali ma rappresentano un test importante per tutta la politica tedesca, che dovrà in qualche modo ridisegnarsi in base ai risultati alle urne di oggi, 6 settembre 2026. Non solo il governo Merz guarda con interesse (e un po' di preoccupazione) al voto infatti. Anzi, il vero protagonista della tornata promette di essere Afd, il partito di estrema destra che sta volando nei sondaggi.