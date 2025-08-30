Merz e la cifra record per il look: 12.500 euro per l’abbronzatura perfetta

Le spese per styling e immagine non si limitano a Merz e Reiche. Dall’inizio della legislatura, i ministeri tedeschi hanno investito complessivamente 58.738,41 euro in truccatori e parrucchieri e 172.608,83 euro in fotografi. Tra i dicasteri più dispendiosi spicca il ministero delle Finanze, con 33.721,80 euro per servizi fotografici, seguito dall’Ufficio stampa federale (12.352,20 euro) e dal ministero della Salute (5.063,01 euro) per lo styling. Al contrario, ministeri come quello dell’Ambiente (618,80 euro) e della Ricerca (357 euro) si sono mantenuti su cifre molto più contenute.