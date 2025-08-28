La Germania si riarma e reintroduce la leva volontaria per i diciottenni

Parte da Berlino la prima riforma del servizio militare in Europa: la Germania ha bisogno di più soldati e armi, secondo il cancelliere tedesco Merz, le forze armate devono crescere perché la sicurezza nazionale e la minaccia della Russia alla pace, la libertà e la stabilità lo richiedono. Ecco allora che nel pieno del dibattito sulla difesa comune e le spese da aumentare, la Germania fa un passo in avanti e vara una serie di misure con l'obiettivo di diventare la prima potenza militare europea. In primis, la reintroduzione del servizio militare per i 18enni: non sarà obbligatorio, bensì volontario, ha sottolineato il governo, travolto pero' dalle polemiche.