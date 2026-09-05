vigilia elettorale

Sassonia-Anhalt, 15mila in piazza a Magdeburgo contro l'Afd

La manifestazione si è tenuta nel giorno precedente le elezioni nel Land, quasi sempre governato dalla Cdu dopo la riunificazione

05 Set 2026 - 21:18
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© Ansa

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Il giorno precedente le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, in Germania, migliaia di persone sono scese in strada a Magdeburgo per manifestare a favore della democrazia e dell'apertura al mondo. Gli organizzatori hanno parlato di 15mila-20mila partecipanti, che nel corso della giornata si sono radunati nella piazza del Duomo di Magdeburgo per un festival della democrazia. Secondo i dati della polizia, in diverse manifestazioni tenutesi nella capitale del Land erano presenti circa 10mila persone. 

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