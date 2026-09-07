L'Afd non sembra essere riuscita a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi: ha ottenuto 41 scranni su 83. Gliene manca uno per governare da sola il land tedesco. Che possa formare un esecutivo, dipenderà da chi gli tenderà la mano. E la rossobruna Sahra Wagenknecht, col suo Bsw, le cui sorti sono sul filo, sarebbe pronta a farlo. Siegmund ha evocato la possibilità di tornare alle urne nel caso in cui non fosse possibile formare un nuovo governo regionale. "Nel peggiore dei casi, ci sarebbero semplicemente nuove elezioni e otterremmo il 50% o il 55%", ha concluso. L'unica coalizione che otterrebbe la maggioranza numerica senza l'AfD sarebbe un'alleanza tra tutti gli altri partiti. Tuttavia - ricorda l'emittente Deutsche Welle -, in base a una risoluzione adottata in precedenza, la Cdu esclude non solo una coalizione con l'AfD, ma anche con Linke, il Partito della Sinistra, una politica nota come "Firewall politico", quello che in Italia viene definito "cordone sanitario". Questo rappresenterebbe un ostacolo anche per un governo di minoranza guidato dalla Cdu. È dunque l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (Bsw) a detenere l'ago della bilancia con cinque seggi ma la sua leadership ha chiaramente escluso un sostegno alla Cdu.