Il mondo in cui Ternus diventa Ceo non è quello in cui Apple ha costruito la propria narrazione, ma quello in cui tutte i big della tecnologia provano, in prima battuta, a non essere fatte fuori dalla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Dopo i ritardi nello sviluppo delle nuove funzionalità di Siri, Apple prova a rimettersi in pari con i maggiori competitor, e Ternus dovrà farlo senza snaturare l'identità della Mela.

E facendo poi fronte alle difficoltà produttive che un mercato limitato da dazi e guerre commerciali implica: Apple sta diversificando la propria catena produttiva, aumentando il peso di India e Vietnam e riducendo la dipendenza dalla Cina, ma farlo senza sacrificare i margini sarà un esercizio complesso anche per il pignolo e pragmatico nuovo numero uno.