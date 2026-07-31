Lo Spritz traina l'export del Prosecco: uno studio svela l'effetto del cocktail sul Made in Italy

Prosecco con Aperol, acqua frizzante, ghiaccio e l'immancabile fetta d'arancia: lo Spritz non è soltanto uno dei cocktail più amati e famosi al mondo, ma anche un motore trainante della crescita delle bollicine italiane sui mercati globali. È quanto emerge dallo studio "The Spritz Effect: Impact of Informal, Cultural Channels on Sparkling Wine Trade", pubblicato sulla rivista Applied Economicse realizzato dalle Università di Torino e Verona. L'indagine evidenzia come il riconoscimento ufficiale dello Spritz da parte dell'International Bartenders Association (l'organizzazione globale di riferimento che pubblica le ricette ufficiali dei cocktails) nel 2011 ha contribuito ad aumentare le esportazioni di prosecco, ingrediente primario del celebre drink da aperitivo.