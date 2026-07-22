Rinunciare all’Happy Hour? Impossibile | 82enne fa cambiare legge e lo porta nelle case di cura

Toglietele tutto, ma non il suo Happy Hour. Anita Le Brun, nonna di cinque nipoti, ha sempre amato un buon bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo con la sua famiglia. E l'82enne è rimasta incredula quando, l'anno scorso ha scoperto che la casa di riposo in cui si era trasferita, in Minnesota, non poteva servire alcolici ai residenti perché priva della necessaria licenza. Così la signora ha accettato di diventare il volto e la voce di una campagna per modificare la legge.