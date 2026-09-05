Cernobbio, la sfida di Monti a Vannacci: "Lotterò fino all'ultimo contro la tua retorica fascista" | L'ex generale: "L'Europa sta cambiando"

L'ex premier Monti ha risposto al leader di Futuro nazionale citando Francois Mitterrand e Albert Camus: "È mia convinzione che populisti e nazionalisti nella maggior parte dei casi vanno contro l'interesse del popolo e della nazione che pensano di difendere", ha sostenuto dicendo di non condividere l'approccio "divide et impera" che i sovranisti hanno in comune con "Trump e Putin". "Amo molto l'Italia e ho cercato di farlo al meglio, facendo anche sacrifici personali come quando chiesi al Paese di fare sacrifici, ma come Camus 'amo troppo il mio Paese per essere nazionalista'". Ha poi ricordato: "Nel gennaio del 1995, nel mio primo giorno al Parlamento europeo dove ora siede lei le ultime parole di Mitterrand, morto di lì a poco furono 'le nationalisme c'est la guerre', il nazionalismo è la guerra".