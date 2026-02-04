Vannacci contro Salvini: "Il traditore è lui, si è messo in posizione prona"

Per Vannacci, appunto, la sua decisione di lasciare il nido e puntare sul progetto di Futuro nazionale è uno strappo figlio della più profonda fedeltà: "I miei princìpi e i miei valori rimangono fissi. Non rinuncio alla mia identità per un compromesso e un inciucio", ha ribadito. Per poi aprire ufficialmente il nuovo capitolo politico: "Sarà una destra vera. Il contrario di moderato non è estremo, ma è forte. Perché dovrebbe essere una destra nera? È vera". L'obiettivo, almeno per il momento, è "rendere la coalizione di destra ancora più forte, anche perché spero di richiamare molta gente che crede nell'identità, crede nei valori e che spero torni a votare". Sui sondaggi, che lo fissano dopo sole 24 ore vicino al 4%, Vannacci non si sbilancia: "Strano dare percentuali per qualcosa che ancora non esiste".