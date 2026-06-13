Vannacci: "Alleanza con il centrodestra? No, porta avanti l'agenda Draghi"

Nel suo discorso, il fondatore di Futuro Nazionale ha ricordato di essere stato rimproverato "per non aver votato la fiducia" al Governo Meloni e ha elencato tutte le volte in cui in Europa "Forza Italia ha votato contro, insieme a Pd, M5S e Avs" misure ritenute di destra dal leader di FnV. "O con noi di Futuro Nazionale", "o con von der Leyen e Draghi", ha sostenuto il generale: "Si parla di patrimoniale negli ultimi giorni, con la sinistra che la vuole imporre, senza rendersi conto che non funziona e che di patrimoniali ne paghiamo già parecchie. Tajani ha detto: Fintanto che ci sono io al Governo, non ci sarà. Bene. In Europa però ha votato a favore per dare altri soldi all'Ue. E io sarei quello che vota con la sinistra e le fa da stampella? Che aiuta Zan e finanzia il Gay Pride, o aiuta Schlein?".