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E' finito fuoristrada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano l'onorevole Emanuele Pozzolo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 2 giugno e non ha coinvolto altre persone o mezzi. Il deputato era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre a personale del 118. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. Secondo quanto si è appreso, è stato sottoposto all'etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito.
"C'era un fortissimo temporale e l'auto che guidavo ha fatto aquaplaning ed è finita fuori corsia: in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo" ha commentato Pozzolo all'Agi.
Nell'ottobre del 2025 Pozzolo era stato condannato in primo grado a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi, con sospensione condizionale della pena, per un incidente risalente alla notte di Capodanno del 2024, quando a una festa a Rosazza nel Biellese, una persona fu ferita da uno sparo proveniente da una pistola di proprietà di Pozzolo.
Già prima della condanna, nel maggio del 2025, Pozzolo era stato espulso da Fratelli d'Italia, e di recente è entrato a far parte di Futuro Nazionale, il nuovo partito del generale Roberto Vannacci.