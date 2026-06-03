FUORI STRADA

Biella, incidente stradale per il deputato Emanuele Pozzolo: aveva un tasso alcolemico superiore al limite

È accaduto martedì pomeriggio mentre l'esponente del nuovo partito del generale Vannacci era a bordo da solo sulla sua auto 

03 Giu 2026 - 12:13
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E' finito fuoristrada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano l'onorevole Emanuele Pozzolo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 2 giugno e non ha coinvolto altre persone o mezzi. Il deputato era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre a personale del 118. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. Secondo quanto si è appreso, è stato sottoposto all'etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito.  

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"C'era un fortissimo temporale e l'auto che guidavo ha fatto aquaplaning ed è finita fuori corsia: in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo" ha commentato Pozzolo all'Agi.

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Nell'ottobre del 2025 Pozzolo era stato condannato in primo grado a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi, con sospensione condizionale della pena, per un incidente risalente alla notte di Capodanno del 2024, quando a una festa a Rosazza nel Biellese, una persona fu ferita da uno sparo proveniente da una pistola di proprietà di Pozzolo.  

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Già prima della condanna, nel maggio del 2025, Pozzolo era stato espulso da Fratelli d'Italia, e di recente è entrato a far parte di Futuro Nazionale, il nuovo partito del generale Roberto Vannacci.

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