E' finito fuoristrada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano l'onorevole Emanuele Pozzolo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 2 giugno e non ha coinvolto altre persone o mezzi. Il deputato era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre a personale del 118. Pozzolo era solo all'interno del veicolo, è uscito in modo autonomo e non ha riportato gravi ferite. Secondo quanto si è appreso, è stato sottoposto all'etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito.