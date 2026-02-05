Lega, Vannacci: "Via per coerenza, come Meloni quando lasciò il Pdl"

Nel corso del suo intervento il generale e autore del libro "Il mondo al contrario", che lo ha lanciato di fatto nel mondo della politica, ha escluso le dimissioni dal suo ruolo di parlamentare europeo: "Non mi dimetto - ha risposto alla domanda -. L'articolo 67 della Costituzione prevede che ogni membro rappresenta la nazione e poi non c'è il vincolo di mandato. Inoltre io sono stato eletto in Europa con 563mila preferenze e a chi mi dice che sono un ingrato ricordo che grazie alle mie preferenze la Lega ha ottenuto oltre al mio seggio altri due seggi al Parlamento europeo e allora loro dovrebbero rinunciare anche a quei due seggi. Quindi è un aspetto pretestuoso"