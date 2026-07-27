Slopaganda, cos'è la comunicazione di Vannacci e Trump generata con l'intelligenza artificiale

"Non necessariamente. È sicuramente una tecnica comunicativa molto efficace e già molto diffusa, soprattutto nell'estrema destra internazionale. Tuttavia non è una formula che garantisce automaticamente il successo elettorale. Un esempio interessante è quello dell'Ungheria. Viktor Orbán ha utilizzato massicciamente la slopaganda per descrivere un Paese assediato dall'Ucraina e sostenere che una vittoria dell'opposizione avrebbe trascinato l'Ungheria in guerra. Nonostante l'enorme quantità di contenuti prodotti, questa strategia non ha ottenuto i risultati sperati alle recenti elezioni magiare, perché il messaggio propagandistico si è scontrato con problemi concreti, come le difficoltà economiche e sociali del Paese. In altre parole, la slopaganda può rafforzare una narrazione politica, ma da sola non basta a vincere le elezioni".