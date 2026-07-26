Nonostante i portavoce delle principali aziende siano sicuri che i loro modelli non possano causare rischi concreti, gli esperti sono convinti che i chatbot più avanzati potrebbero agevolare sia singoli individui sia gruppi organizzati nella pianificazione di attacchi biologici, fornendo supporto tecnico, suggerimenti per superare problemi sperimentali e indicazioni sull'approvvigionamento di materiali. Ovviamente, per un cittadino comune è molto più complesso costruire armi biologiche e rilasciarle, ma se fossero coinvolti anche scienziati nella realizzazione di queste minacce, il risultato potrebbe essere catastrofico e ciò che sembra improbabile potrebbe trasformarsi in realtà. Un episodio è già avvenuto in India, nel 2025: un medico di 35 anni è stato arrestato prima che potesse effettuare un attacco terroristico biologico per conto dello Stato Islamico. Il medico stava estraendo la ricina, una potente tossina, dai fagioli di ricino. Dalle indagini è emerso che l'uomo aveva chiesto consigli sulle sue preparazioni tramite ricerche con la IA.