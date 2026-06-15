Inutile demonizzare la tecnologia, perché l'intelligenza artificiale è già entrata prepotentemente nelle nostre vite e nel futuro lo farà sempre di più, arrivando a influenzare i vari ambiti della nostra vita. La vera sfida è educare a un uso consapevole dell'IA. Da un lato servono professionisti capaci di spiegare con chiarezza la differenza tra simulazione digitale e risultato clinico e dall'altro è necessario rafforzare l'alfabetizzazione digitale delle nuove generazioni, insegnando a riconoscere quanto le immagini online siano costruite, modificate e spesso lontane dalla realtà. Anche i social network potrebbero giocare un ruolo più attivo, rendendo più trasparente l'uso di filtri e immagini generate artificialmente. Il pericolo non è che l'intelligenza artificiale ci mostri una versione migliore di noi, è iniziare a credere che quella sia l'unica versione degna di essere accettata e rincorsa con seri danni a livello fisico e psicologico.