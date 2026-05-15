un nuovo linguaggio del benessere 

Medicina estetica, boom di ritocchini tra gli uomini: il botox maschile non è più un tabù

Dal Botox ai filler invisibili, cresce il numero degli uomini che cercano volti più freschi con zero effetto artificiale e risultati naturali 

15 Mag 2026 - 12:31
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Ci sono manager che prenotano una seduta tra una call e un volo per Londra e trentenni che iniziano, chiedendo solo "un po' di botox sulla fronte", ma anche padri di famiglia che scoprono i filler grazie a Instagram, salvo poi chiedere al medico la raccomandazione più ricorrente di tutte: "Basta che non si veda". La rivoluzione estetica maschile non fa più scalpore. E forse è proprio questo il segnale più evidente del cambiamento. Niente eccessi, niente trasformazioni plastiche da celebrity americana: il nuovo uomo contemporaneo vuole apparire riposato, tonico, ma soprattutto credibile. Secondo il report 2025 dell'American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, il 92% dei chirurghi plastici ha pazienti uomini, che rappresentano circa il 16% del totale. Numeri che raccontano un fenomeno ormai consolidato e sempre più trasversale per età, professione e stile di vita.

Leggi anche

Botox e bellezza: cinque cose sulla famosa tossina che forse non sai

 Due foto di Giulia De Lellis con la figlia

Ritocchini sempre più precoci: il “caso” Giulia De Lellis e quella bellezza "imposta" dai social

L'era del "Brotox"

 Lo chiamano Brotox, fusione ironica di "bro" e "botox", ma dietro il nickname social si nasconde una trasformazione culturale profonda. La tossina botulinica è il trattamento più richiesto dagli uomini e rappresenta quasi la metà degli interventi estetici maschili. Seguono i filler dermici, scelti soprattutto per ridefinire il volto senza alterarne i lineamenti. Il punto, però, è che il nuovo ideale maschile non coincide con la perfezione artificiale. Al contrario: l'ossessione è sembrare naturali.

Addio quindi a fronti immobili e visi freezati. La medicina estetica maschile del 2026 punta tutto sulla sottrazione, sull'equilibrio, sulla manutenzione invisibile. Una medicina quiet luxury, potremmo dire, dove il lusso è apparire bene senza lasciare tracce evidenti del trattamento. Per anni il ritocchino maschile è stato raccontato come un vezzo da star o un segreto da nascondere. Oggi la percezione è cambiata radicalmente. Gli uomini parlano apertamente di skincare, collagene, laser e bio-ristrutturanti.

Non più per inseguire un ideale irraggiungibile, ma per mantenere un'immagine coerente con l'energia che sentono di avere. Anche il linguaggio è cambiato: non si parla quasi mai di ringiovanire, parola percepita come artificiale, piuttosto di apparire meno stanchi, freschi e in ordine. Dietro questa evoluzione c'è anche il peso crescente dell'immagine nella vita quotidiana. Videocall continue, social network, dating app e ambienti professionali altamente competitivi hanno trasformato il volto in un biglietto da visita permanente.

Leggi anche
Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Jennifer Aniston

Chirurgia estetica: dal naso naturale al décolleté equilibrato, ecco le operazioni più gettonate

Botox e filler, sempre più italiani ricorrono ai trattamenti estetici: raddoppiati in un anno

Trattamenti su misura: perché il volto maschile non è quello femminile

 Gli specialisti insistono su un punto: trattare un uomo come una donna è l'errore più grande. L'anatomia maschile segue regole diverse, così come la mimica facciale. Gli uomini mantengono generalmente un'espressività più marcata, sopracciglia meno arcuate e una struttura cutanea differente. Per questo i protocolli moderni lavorano con dosaggi più delicati e tecniche personalizzate, capaci di intervenire sulle rughe senza cancellare il carattere del volto. Il vero lusso estetico, oggi, è non essere riconoscibili come pazienti estetici.

Dalla tossina ai laser: il boom dei trattamenti invisibili

 Accanto al botox crescono le richieste di trattamenti rigenerativi: radiofrequenza, laser e infiltrazioni a base di acido polilattico o idrossiapatite di calcio promettono di stimolare collagene e migliorare la qualità della pelle senza cambiare i lineamenti. E proprio qui gli uomini sembrano avere un vantaggio biologico. Il derma maschile, più spesso e ricco di follicoli piliferi, risponde spesso meglio alle terapie rigenerative, con risultati più rapidi e meno sedute.

Il ritocchino maschile non è più un segreto

 La vera novità non è che gli uomini ricorrano alla medicina estetica. Succede da anni. La differenza è che oggi non sentono più il bisogno di giustificarsi. Il ritocchino maschile è uscito dagli studi delle celebrity ed è entrato nella normalità urbana fatta di professionisti, creativi, sportivi e quarantenni che semplicemente vogliono piacersi un po' di più allo specchio. E mentre la medicina estetica femminile sembra attraversare una fase di ripensamento dopo anni di eccessi visibili, quella maschile appare quasi in controtendenza.

Ti potrebbe interessare

videovideo
medicina estetica
ritocchini
botox

Sullo stesso tema