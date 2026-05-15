Ci sono manager che prenotano una seduta tra una call e un volo per Londra e trentenni che iniziano, chiedendo solo "un po' di botox sulla fronte", ma anche padri di famiglia che scoprono i filler grazie a Instagram, salvo poi chiedere al medico la raccomandazione più ricorrente di tutte: "Basta che non si veda". La rivoluzione estetica maschile non fa più scalpore. E forse è proprio questo il segnale più evidente del cambiamento. Niente eccessi, niente trasformazioni plastiche da celebrity americana: il nuovo uomo contemporaneo vuole apparire riposato, tonico, ma soprattutto credibile. Secondo il report 2025 dell'American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, il 92% dei chirurghi plastici ha pazienti uomini, che rappresentano circa il 16% del totale. Numeri che raccontano un fenomeno ormai consolidato e sempre più trasversale per età, professione e stile di vita.