Medicina estetica, boom di ritocchini tra gli uomini: il botox maschile non è più un tabù
Dal Botox ai filler invisibili, cresce il numero degli uomini che cercano volti più freschi con zero effetto artificiale e risultati naturali
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Ci sono manager che prenotano una seduta tra una call e un volo per Londra e trentenni che iniziano, chiedendo solo "un po' di botox sulla fronte", ma anche padri di famiglia che scoprono i filler grazie a Instagram, salvo poi chiedere al medico la raccomandazione più ricorrente di tutte: "Basta che non si veda". La rivoluzione estetica maschile non fa più scalpore. E forse è proprio questo il segnale più evidente del cambiamento. Niente eccessi, niente trasformazioni plastiche da celebrity americana: il nuovo uomo contemporaneo vuole apparire riposato, tonico, ma soprattutto credibile. Secondo il report 2025 dell'American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, il 92% dei chirurghi plastici ha pazienti uomini, che rappresentano circa il 16% del totale. Numeri che raccontano un fenomeno ormai consolidato e sempre più trasversale per età, professione e stile di vita.
L'era del "Brotox"
Lo chiamano Brotox, fusione ironica di "bro" e "botox", ma dietro il nickname social si nasconde una trasformazione culturale profonda. La tossina botulinica è il trattamento più richiesto dagli uomini e rappresenta quasi la metà degli interventi estetici maschili. Seguono i filler dermici, scelti soprattutto per ridefinire il volto senza alterarne i lineamenti. Il punto, però, è che il nuovo ideale maschile non coincide con la perfezione artificiale. Al contrario: l'ossessione è sembrare naturali.
Addio quindi a fronti immobili e visi freezati. La medicina estetica maschile del 2026 punta tutto sulla sottrazione, sull'equilibrio, sulla manutenzione invisibile. Una medicina quiet luxury, potremmo dire, dove il lusso è apparire bene senza lasciare tracce evidenti del trattamento. Per anni il ritocchino maschile è stato raccontato come un vezzo da star o un segreto da nascondere. Oggi la percezione è cambiata radicalmente. Gli uomini parlano apertamente di skincare, collagene, laser e bio-ristrutturanti.
Non più per inseguire un ideale irraggiungibile, ma per mantenere un'immagine coerente con l'energia che sentono di avere. Anche il linguaggio è cambiato: non si parla quasi mai di ringiovanire, parola percepita come artificiale, piuttosto di apparire meno stanchi, freschi e in ordine. Dietro questa evoluzione c'è anche il peso crescente dell'immagine nella vita quotidiana. Videocall continue, social network, dating app e ambienti professionali altamente competitivi hanno trasformato il volto in un biglietto da visita permanente.
Trattamenti su misura: perché il volto maschile non è quello femminile
Gli specialisti insistono su un punto: trattare un uomo come una donna è l'errore più grande. L'anatomia maschile segue regole diverse, così come la mimica facciale. Gli uomini mantengono generalmente un'espressività più marcata, sopracciglia meno arcuate e una struttura cutanea differente. Per questo i protocolli moderni lavorano con dosaggi più delicati e tecniche personalizzate, capaci di intervenire sulle rughe senza cancellare il carattere del volto. Il vero lusso estetico, oggi, è non essere riconoscibili come pazienti estetici.
Dalla tossina ai laser: il boom dei trattamenti invisibili
Accanto al botox crescono le richieste di trattamenti rigenerativi: radiofrequenza, laser e infiltrazioni a base di acido polilattico o idrossiapatite di calcio promettono di stimolare collagene e migliorare la qualità della pelle senza cambiare i lineamenti. E proprio qui gli uomini sembrano avere un vantaggio biologico. Il derma maschile, più spesso e ricco di follicoli piliferi, risponde spesso meglio alle terapie rigenerative, con risultati più rapidi e meno sedute.
Il ritocchino maschile non è più un segreto
La vera novità non è che gli uomini ricorrano alla medicina estetica. Succede da anni. La differenza è che oggi non sentono più il bisogno di giustificarsi. Il ritocchino maschile è uscito dagli studi delle celebrity ed è entrato nella normalità urbana fatta di professionisti, creativi, sportivi e quarantenni che semplicemente vogliono piacersi un po' di più allo specchio. E mentre la medicina estetica femminile sembra attraversare una fase di ripensamento dopo anni di eccessi visibili, quella maschile appare quasi in controtendenza.