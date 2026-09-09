Le discussioni domestiche, hanno assicurato, restano fuori dal set. "Deve esserci un equilibrio tra lavoro e vita privata", hanno spiegato. "Ovviamente, prepariamo il film insieme e questo entra inevitabilmente nel nostro dialogo quotidiano, però in genere non litighiamo". Con Zeller, hanno aggiunto, il patto è stato chiaro fin dal primo incontro: "Abbiamo capito subito che saremmo stati molto protetti, proprio perché ci invitava a non esporre nulla della nostra vita personale".