Penelope Cruz e Rosalia, le foto del tifo scatenato per la Spagna
© instagram | Penelope Cruz, Alexia Putellas e Rosalia
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Javier Bardem e Penelope Cruz © Instagram
Penelope Cruz, 52 anni, e Javier Bardem, 57, si sono presentati al Lido di Venezia in una doppia veste: coppia nella vita e coppia sullo schermo. I due attori spagnoli, entrambi premi Oscar, tornano a recitare insieme in "Il Bunker" di Florian Zeller, il thriller psicologico presentato in concorso a Venezia 83.
Nel film di Zeller, già regista di "The Father - Nulla è come sembra", Bardem è un architetto di successo che accetta di progettare un rifugio faraonico per un potente magnate della tecnologia. Cruz interpreta la moglie, che ha sempre condiviso con lui idee progressiste e che davanti a quel "sì" si ritrova a mettere in discussione ogni certezza: il lavoro dell'uomo che ha sposato, i valori della famiglia, un matrimonio che dura da diciassette anni. Nel cast anche Paul Dano, Stephen Graham e Patrick Schwarzenegger.
L'idea, ha raccontato il regista, gli è venuta leggendo la storia vera di un miliardario del settore tecnologico intenzionato a costruirsi un rifugio segreto alle Hawaii. E per raccontarla ha voluto proprio loro due: "Perché li adoro e perché penso che siano tra gli attori migliori del panorama odierno".
La domanda sulla loro vita privata, in conferenza stampa, era inevitabile. La risposta un po' meno. Cruz e Bardem hanno escluso di aver travasato la propria esperienza coniugale nei personaggi: "Nulla del nostro matrimonio, proprio perché noi siamo bravi a creare una sorta di finzione. Altrimenti non sopravviveremmo".
L'attrice ha spiegato che il merito è anche di chi stava dietro la macchina da presa: "Il regista ci ha inviati a non portate la nostra vita personale nella pellicola, chiedendoci invece di mettere la nostra esperienza al servizio dei personaggi per raccontare la storia". Zeller, dal canto suo, ha ammesso di aver voluto giocare proprio su quel confine: "La multidimensionalità di questo film consiste anche un po' nel provocare il confine tra realtà e finzione. E per fare questo, in quanto attori, bisogna essere coraggiosi".
Le discussioni domestiche, hanno assicurato, restano fuori dal set. "Deve esserci un equilibrio tra lavoro e vita privata", hanno spiegato. "Ovviamente, prepariamo il film insieme e questo entra inevitabilmente nel nostro dialogo quotidiano, però in genere non litighiamo". Con Zeller, hanno aggiunto, il patto è stato chiaro fin dal primo incontro: "Abbiamo capito subito che saremmo stati molto protetti, proprio perché ci invitava a non esporre nulla della nostra vita personale".
Un riserbo che è ormai il marchio di fabbrica della coppia. Cruz e Bardem si erano conosciuti da giovanissimi, nel 1992, sul set di "Prosciutto prosciutto" di Bigas Luna, ma la storia d'amore è nata soltanto quindici anni dopo, nel 2007. Il 14 luglio 2010 si sono sposati in gran segreto alle Bahamas, senza fotografi e senza annunci. Dal matrimonio sono nati due figli, Leonardo, nel 2011 a Los Angeles, e Luna, nel 2013 a Madrid, cresciuti lontanissimi dai riflettori.
Forse anche per questo il tema del film li ha colpiti così da vicino. "Stiamo correndo il rischio di perdere i legami, le relazioni umane, e bisogna fare molta attenzione", ha detto Cruz, "perché, se si perdono, poi sarà molto difficile recuperarli". "Il Bunker" resta ora in corsa nel concorso della Mostra, in attesa del verdetto della giuria.
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