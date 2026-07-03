La Spagna continua la sua corsa ai Mondiali e tra i tifosi più entusiasti delle Furie Rosse ci sono anche due delle donne spagnole più amate al mondo. Penelope Cruz (52 anni) e Rosalia (33 anni) hanno seguito dagli spalti di Los Angeles la sfida contro l'Austria, terminata con un netto 3-0 che ha regalato alla nazionale iberica il passaggio del turno.