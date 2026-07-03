© instagram | Penelope Cruz, Alexia Putellas e Rosalia
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L'attrice celebra la vittoria della Selección contro l'Austria con uno scatto insieme alla cantante Rosalia dagli spalti di Los Angeles. Le due star spagnole conquistano i social
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La Spagna continua la sua corsa ai Mondiali e tra i tifosi più entusiasti delle Furie Rosse ci sono anche due delle donne spagnole più amate al mondo. Penelope Cruz (52 anni) e Rosalia (33 anni) hanno seguito dagli spalti di Los Angeles la sfida contro l'Austria, terminata con un netto 3-0 che ha regalato alla nazionale iberica il passaggio del turno.
A immortalare il momento è stata proprio l'attrice premio Oscar, che dopo la partita ha condiviso sul suo profilo Instagram un selfie insieme alla cantante catalana. Le due appaiono sorridenti e avvolte nei colori della nazionale spagnola: Rosalia indossa la maglia della Selección, mentre entrambe si coprono con una sciarpa rossa e gialla trasformata in un originale cappuccio da tifose.
Lo scatto è diventato rapidamente virale sui social. A corredo della foto, Penelope Cruz ha scritto poche parole, ma cariche di entusiasmo: "Vamoooooos España!!!! Felicidades!!!", accompagnate da una lunga serie di cuori rossi.
Un messaggio che racchiude tutta la gioia per il successo della squadra guidata da Luis de la Fuente, protagonista di una prova convincente contro l'Austria. La Spagna ha infatti conquistato la vittoria grazie alla rete di Pedro Porro e alla doppietta di Mikel Oyarzabal, chiudendo la pratica senza particolari difficoltà.
Anche Rosalia ha voluto celebrare il trionfo della nazionale. La popstar di "Beso" ha condiviso alcuni scatti della serata nelle sue storie instagram mostrando il suo outfit da stadio: maglia della Spagna, sciarpa della Selección e il gesto del numero tre con le dita per ricordare i gol segnati dalla squadra.
Per la cantante, reduce da mesi intensi tra musica e impegni internazionali, una pausa all'insegna del calcio e del tifo. E non è passata inosservata la complicità con Penelope Cruz, già apprezzata in passato per la reciproca stima e per l'orgoglio condiviso verso le proprie radici spagnole.
La partita tra Spagna e Austria ha richiamato numerosi volti noti. Accanto a Penelope Cruz era presente anche il marito Javier Bardem (57 anni), che ha seguito il match con trasporto, esultando per le reti della Selección.
Tra gli ospiti d'eccezione sugli spalti di Los Angeles anche la due volte Pallone d'Oro Alexia Putellas (32 anni) e due autentiche leggende del calcio spagnolo come Carles Puyol (48 anni) e Míchel Salgado (50 anni). Un parterre d'eccezione per una serata che ha confermato l'entusiasmo attorno alla nazionale iberica, sempre più determinata a sognare in grande in questa Coppa del Mondo.