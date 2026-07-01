Quest'anno alla Fifa World Cup si contano 1248 atleti provenienti da 48 nazioni e gli under 30 più affascinanti sono stati monitorati dalla bibbia dello stile e del fashion mondiale, Vogue Usa - la rivista di moda più autorevole nell'edizione destinata ai teenagers - che ha così scelto i 15 calciatori ritenuti più interessanti al momento. Il primo della lista (tutti pari merito, non è una classifica) è il 22enne Jude Bellingham, centrocampista dell'Inghilterra e del Real Madrid, ritenuto una calamita per titoli di giornale, tweet e followers innamorate. Segue lo spagnolo Ferran Torres. Ventisei anni, giocatore della Spagna e del Barcellona, è una delle star più virali dei Mondiali. Michael Olise, centrocampista francese nato a Londra e in forza al Bayern Monaco, è "ipnotizzante" in campo e conquista punti anche per la sua disinvoltura, esultando con discrezione e conquistando tifosi e tifose.