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Il dibattito sui calciatori più attraenti è ai massimi storici. Non solo le partite, la Coppa del Mondo è anche l'occasione per andare oltre il talento in campo. Una nuova generazione di calciatori segna un cambiamento anche nello stile. Ecco chi sono i nuovi sex symbol.
Quest'anno alla Fifa World Cup si contano 1248 atleti provenienti da 48 nazioni e gli under 30 più affascinanti sono stati monitorati dalla bibbia dello stile e del fashion mondiale, Vogue Usa - la rivista di moda più autorevole nell'edizione destinata ai teenagers - che ha così scelto i 15 calciatori ritenuti più interessanti al momento. Il primo della lista (tutti pari merito, non è una classifica) è il 22enne Jude Bellingham, centrocampista dell'Inghilterra e del Real Madrid, ritenuto una calamita per titoli di giornale, tweet e followers innamorate. Segue lo spagnolo Ferran Torres. Ventisei anni, giocatore della Spagna e del Barcellona, è una delle star più virali dei Mondiali. Michael Olise, centrocampista francese nato a Londra e in forza al Bayern Monaco, è "ipnotizzante" in campo e conquista punti anche per la sua disinvoltura, esultando con discrezione e conquistando tifosi e tifose.
È nato a Tenerife, in Spagna, il 21enne Nico Paz, che indossa ancora la maglia del Como (appena riconfermato in serie A per il 2026/2027): giocatore della nazionale argentina al fianco di Messi, segue le orme del padre che partecipò anch'egli ai Mondiali del 1998. Poi c'è la stella sudcoreana Cho Gue-sung, 28 anni. Aspetto carismatico, ha conquistato i cuori già nel Mondiale del 2022 tanto da essere stato sommerso da lettere d'amore e proposte di matrimonio. Inoltre Federico Viñas, attaccante dell'Uruguay (eliminato ai gironi) e giocatore del Real Oviedo in Spagna, finito al centro di numerosi video e meme per i suoi gesti generosi.
Piace moltissimo anche Chemsdine Talbi. Ventuno anni, nato in Belgio e impegnato con la nazionale marocchina, appassionato di ping-pong, Poi "il volto simbolo dei Mondiali" Raphinha, 29 anni. Il giocatore del Barcellona dotato di addominali d'acciaio e tatuaggi vari. Sfoggia sorrisi magnetici anche João Félix, 26 anni. Giocatore del Portogallo, si ritiene abbia uno stile di gioco tecnico ed elegante con un controllo di palla raffinato. Ha 20 anni invece il centrocampista svedese Lucas Bergvall (fresco di eliminazione), che gioca anche nel Tottenham Hotspur ed è protagonista di numerosi video che totalizzano milioni di visualizzazioni online. Fidanzato da molti anni con l'influencer e modella svedese Mackenzie Medlock.
Seguono il portiere del Barcellona, il venticinquenne Joan Garcia, protagonista di numerosi video virali online; l'inglese Marcus Rashford, 28 anni, che sfoggia una collezione di tatuaggi ed Elijah Just, 26enne di origini cinesi e tedesche, Nuova Zelanda. Da tenere d'occhio anche Yuito Suzuki, 24 anni, Giappone: piace moltissimo. Ritenuto attraente anche il venticinquenne Djed Spence, terzino destro dell'Inghilterra e del Tottenham Hotspur.
© Ufficio stampa | Laila Hasanovic protagonista alla Monte-Carlo Fashion Week per Twinset collezione primavera estate 2026
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