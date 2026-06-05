Il gesto romantico di Jannik Sinner per Laila Hasanovic
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Dopo i giorni di riposo trascorsi con la famiglia sull'isola, il campione azzurro sarebbe interessato all'acquisto di una prestigiosa residenza vista mare a Porto Rafael
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Qualche giorno lontano dai campi da tennis, il tempo per recuperare energie e una destinazione che sembra averlo stregato. Jannik Sinner sta trascorrendo un periodo di pausa dopo le fatiche del Roland Garros e, secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Sardegna, il soggiorno sull'isola potrebbe trasformarsi in qualcosa di più di una semplice vacanza.
Il numero uno del ranking mondiale avrebbe infatti messo gli occhi su una villa nel nord della Sardegna, in una delle zone più esclusive della Gallura. Una notizia che sta già facendo parlare gli appassionati, incuriositi dall'idea di vedere il campione sempre più legato a uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo.
Dopo essere stato avvistato a Montecarlo, Sinner ha scelto la Sardegna per concedersi alcuni giorni di tranquillità prima di tornare ad allenarsi in vista dei prossimi impegni stagionali. Le acque cristalline del nord dell'isola e il fascino della Gallura avrebbero conquistato il tennista, che durante la permanenza si sarebbe regalato anche un'escursione in barca tra le isole dell'arcipelago della Maddalena. Secondo quanto riportato da "Olbianova", il numero uno del tennis mondiale è stato avvistato nell'arcipelago della Maddalena insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, al padre Hanspeter, al fratello Mark e ad alcuni amici.
Nonostante il tentativo di mantenere un profilo basso, la presenza del campione non è passata inosservata. In molti sono riusciti a incontrarlo, chiedendo fotografie e autografi a uno degli sportivi italiani più amati del momento.
Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, Sinner avrebbe visitato diverse proprietà nella zona di Palau, mostrando particolare interesse per una residenza situata a Porto Rafael. La villa, stando a indiscrezioni in via di ultimazione, domina il villaggio sul mare nato per volontà di Rafael Neville Rubiu, Conte di Berlanga y del Duero. Qualora l'operazione dovesse concretizzarsi, sarebbe un ulteriore investimento nel mercato immobiliare italiano per il campione altoatesino.
Già negli ultimi anni, infatti, Sinner aveva ampliato il proprio patrimonio con l'acquisto di immobili a Milano. Pur restando profondamente legato alla sua terra d'origine, tra San Candido e Sesto Pusteria, il tennista continua a costruire il proprio futuro guardando anche oltre i confini dell'Alto Adige. E la Sardegna potrebbe presto diventare uno dei suoi luoghi del cuore.
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