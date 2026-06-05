Dopo essere stato avvistato a Montecarlo, Sinner ha scelto la Sardegna per concedersi alcuni giorni di tranquillità prima di tornare ad allenarsi in vista dei prossimi impegni stagionali. Le acque cristalline del nord dell'isola e il fascino della Gallura avrebbero conquistato il tennista, che durante la permanenza si sarebbe regalato anche un'escursione in barca tra le isole dell'arcipelago della Maddalena. Secondo quanto riportato da "Olbianova", il numero uno del tennis mondiale è stato avvistato nell'arcipelago della Maddalena insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, al padre Hanspeter, al fratello Mark e ad alcuni amici.