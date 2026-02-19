Sinner a Doha con la dolce metà: nessuna rottura con Laila Hasanovic

La presenza di Hasanovic non è certo casuale, ma dimostra come la coppia sia ancora affiatata e continui a sostenersi, cosa che sembrava essere venuta meno e che aveva alimentato voci su una possibile crisi di coppia. La modella 25enne, infatti, era stata vista spesso ai match di Jannik durante la passata stagione ma, da ottobre circa, la sua presenza agli incontri era diminuita, attirando l'attenzione dei fan e dei tabloid che speculavano su un presunto allontanamento dei due. La presenza di Laila nella gara di ieri, però, sembra aver messo fine ai gossip, dimostrando come il duo Sinner-Hasanovic sia unito come prima. Lo stesso Jannik ha più volte citato la ragazza nei discorsi post-vittoria, segno di una relazione salda.