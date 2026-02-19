Sinner a Doha con la dolce metà: nessuna rottura con Laila Hasanovic
La fidanzata dell'altoatesino è stato fotografata sugli spalti durante il match con Popyrin, vinto da Sinner
Jannik Sinner continua a vincere. Nella giornata di mercoledì 18 febbraio il fenomeno del tennis italiano ha superato agilmente Alexei Popyrin nell'ATP 500 di Doha, accedendo ai quarti di finale. Ad attirare l'attenzione degli spettatori, però, è stata, oltre alla prestazione dell'altoatesino, una presenza sugli spalti: quella di Laila Hasanovic, fidanzata di Sinner con cui sembrava esserci un po’ di maretta.
Rottura smentita
La presenza di Hasanovic non è certo casuale, ma dimostra come la coppia sia ancora affiatata e continui a sostenersi, cosa che sembrava essere venuta meno e che aveva alimentato voci su una possibile crisi di coppia. La modella 25enne, infatti, era stata vista spesso ai match di Jannik durante la passata stagione ma, da ottobre circa, la sua presenza agli incontri era diminuita, attirando l'attenzione dei fan e dei tabloid che speculavano su un presunto allontanamento dei due. La presenza di Laila nella gara di ieri, però, sembra aver messo fine ai gossip, dimostrando come il duo Sinner-Hasanovic sia unito come prima. Lo stesso Jannik ha più volte citato la ragazza nei discorsi post-vittoria, segno di una relazione salda.
Le vacanze di Laila e il misterioso anello
A novembre, dopo la vittoria di Sinner alle ATP Finals, i due si erano concessi una vacanza insieme, dopo quelle di ottobre sul ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo, e in estate in Costa Smeralda; vacanze tuttavia mostrate pochissimo sui social, seguendo la linea dello sportivo.
Laila Hasanovic, classe 2000, modella e influencer danese con oltre 470mila follower su Instagram, non è in Qatar solamente per accompagnare e sostenere il fidanzato nella competizione tennistica. Come mostra sui suoi profili social, la 25enne è a Doha anche per godersi il clima e concedersi una vacanza, documentando il tutto per i suoi follower. Laila ha pubblicato anche diversi video in compagnia di alcune sue amiche, tra cui Emilia Bte, modella tedesca da oltre un milione di follower su Instagram.
Tra gli scatti pubblicati vediamo, oltre a una abbronzatissima Laila e le sue amiche, anche la foto di un vistoso anello sul medio della mano sinistra della danese. Il particolare ha subito scatenato la curiosità dei fan che si sono chiesti se ci fosse un significato nascosto dietro: un semplice post o un indizio su un possibile "grande passo" della coppia? Nessuna risposta o conferma è stata data dagli interessati alle centinaia di commenti sotto al post, ma quel che è certo è che le voci sulla rottura sono più lontane che mai.