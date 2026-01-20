Logo Tgcom24
IRONIA E SFOTTÒ IN RETE

Sinner, il completo da tennis verde divide i social: "Lo stilista tifa Alcaraz"

Il campione azzurro ha esordito agli Australian Open 2026 vestendo una tonalità oliva che ha scatenato un frizzante dibattito online

20 Gen 2026 - 17:40
Jannik Sinner durante la sua partita del primo turno agli Australian Open 2026 al Melbourne Park di Melbourne © IPA

Jannik Sinner durante la sua partita del primo turno agli Australian Open 2026 al Melbourne Park di Melbourne © IPA

Jannik Sinner fa parlare di sé non solo per i colpi in campo. Il fuoriclasse altoatesino del tennis italiano, per il suo match di esordio agli Australian Open 2026 con il francese Hugo Gaston, ha indossato un completo che ha scatenato le ironie dei tifosi online e un vero e proprio dibattito social: maglietta verde oliva scuro con righe nere e "baffo" bianco, pantaloncini dello stesso colore con una striscia gialla sul lato della coscia. 

Sinner agli Australian Open, il completo verde che ha diviso il pubblico

 Alla domanda "vi piace il completo di Sinner?", su X si è scatenato il dibattito. Tifosi e appassionati di tennis italiani si sono divisi tra chi ha apprezzato una scelta cromatica non convenzionale e chi ha nostalgia dei vecchi outfit di Jannik (apprezzato invece per il suo stile "sporty-chic"), usando anche l'ironia per farlo notare: "Molto meglio del diurno", ha scritto un utente, "lo stilista tifa per Alcaraz", la replica di un un altro.  E ancora: "Non mi dispiace", "terrificante", "era meglio la versione Luigi", scrive ancora un altro account, facendo riferimento all'outfit sfoggiato dal campione azzurro nell'ultimo Roland Garros. "Preferisco quello di Musetti, ma per fortuna lui sta bene con tutto",ha scritto invece un'ammiratrice, un'altra meno convinta: "Per fortuna che gioca a tennis, perché di moda non capisce molto".

Australian Open, Naomi Osaka: l'assurdo ingresso in campo della tennista

