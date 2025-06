Come Jannik Sinner: gli outfit sporty chic per chi ama il tennis

Ispirata ai codici d’archivio e alle prime proposte dedicate a questo sport risalenti agli anni ’70, la collezione Gucci Tennis celebra il fascino intramontabile e la disinvoltura che da sempre ne definiscono l’universo e lo stile di vita. La linea, composta da capi ready-to-wear ispirati all’abbigliamento sportivo, borse e accessori, riflette lo stile raffinato associato a questa disciplina. Le proposte femminili si distinguono per linee nette e dettagli plissé, arricchiti dall’iconico nastro Web, che reinterpreta con eleganza il classico completo bianco da tennis. Le polo maschili evocano l’estetica anni ’70 con colletti ben strutturati e silhouette essenziali. Gli accessori completano il look con tocchi rétro, come fasce per la testa e occhiali aviator metallizzati, mentre borse e borsoni in tela GG Monogram con finiture in pelle richiamano l’heritage artigianale della maison in chiave sportiva. Protagonista della campagna è anche un’esclusiva racchetta da tennis in edizione limitata.