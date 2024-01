Moda e campioni dello sport: chi sono le nuove star della maison

Fanno leva, in fondo, sulle stesse visioni e gli stessi valori: passione, dedizione, aspettative, realizzazione, proiezione verso il futuro. Si sta prefigurando come un vero e proprio filone , quello che vede i campioni di diverse discipline prestare il volto alle più note maison. Ecco, allora, chi sono le star delle ultime campagne dedicate alla prossima primavera estate.

Jannik Sinner con uno dei borsoni personalizzati di Gucci creati in esclusiva per lui dalla maison. Nella foto, quello dedicato alle ATP Finals di Torino

Jannik Sinner con uno dei borsoni personalizzati di Gucci creati in esclusiva per lui dalla maison. Nella foto, quello dedicato alle ATP Finals di Torino

Il campione mondiale e olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi è tra i volti della nuova campagna di Giorgio Armani per la primavera estate 2024 (credit: Carlijn Jacobs)

Il campione mondiale e olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi è tra i volti della nuova campagna di Giorgio Armani per la primavera estate 2024 (credit: Carlijn Jacobs)

Il campione mondiale e olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi è tra i volti della nuova campagna di Giorgio Armani per la primavera estate 2024 (credit: Carlijn Jacobs)

Jannik Sinner con uno dei borsoni personalizzati di Gucci creati in esclusiva per lui dalla maison. Nella foto, quello dedicato alle ATP Finals di Torino

Jannik Sinner con uno dei borsoni personalizzati di Gucci creati in esclusiva per lui dalla maison. Nella foto, quello dedicato alle ATP Finals di Torino

Il campione mondiale e olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi è tra i volti della nuova campagna di Giorgio Armani per la primavera estate 2024 (credit: Carlijn Jacobs)

Il campione mondiale e olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi è tra i volti della nuova campagna di Giorgio Armani per la primavera estate 2024 (credit: Carlijn Jacobs)

Il campione mondiale e olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi è tra i volti della nuova campagna di Giorgio Armani per la primavera estate 2024 (credit: Carlijn Jacobs)



Sono le stesse case di moda ad annunciare le nuove collaborazioni. Cominciamo dal campione mondiale e olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi, che è uno dei volti della nuova campagna di Giorgio Armani per la prossima primavera estate. Negli scatti eseguiti in studio da Carlijn Jacobs, che vedono protagonista una luce che plasma ambienti e figure attraverso trasparenze e rifrazioni, l’atleta è ritratto in uno spazio sospeso. Foto su sfondo bianco, invece, per il nuovo ambasciatore Dior Kauli Vaast, ritratto da Harry Eelman. “Spinto dal desiderio di superare se stesso”, il 21enne surfista francese, nato in Polinesia e qualificato per i Giochi olimpici di Parigi 2024, “incarna l’audacia e l’eccellenza della maison. Un’alleanza eccezionale all’insegna della passione e dei sogni”, si legge nella nota di Avenue Montaigne.



La star del basket Usa LeBron James è, invece, il volto della campagna primavera estate 2024 di Louis Vuitton. Il fuoriclasse dell’Nba incarna la visione della maison guidata da Pharrell Williams, all’insegna di un’eleganza contemporanea e di uno stile che abbraccia moda e arte. Menzione speciale, infine, per il legame speciale tra Jannik Sinner e Gucci. Talento precoce, annoverato tra i tennisti italiani più forti di sempre, il 22enne di San Candido è Brand ambassador del marchio, che per lui ha realizzato tre modelli personalizzati, creati in esclusiva, dei borsoni usati nel corso dei diversi tornei che lo hanno visto protagonista, da Wimbledon all'Us Open di New York, fino alle ATP Finals di Torino.