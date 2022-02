Parigi 2024: chi (e come) vestirà la Nazionale di ginnastica

Un legame lungo sei cicli olimpici, prossimo perciò a festeggiare le nozze d'argento. Inedito, assoluto nel settore, volto a promuovere sport e benessere e a supportare gli atleti in ogni momento istituzionale, di allenamento e agonistico. Dopo i trionfi di Tokyo 2021, Freddy continua a vestire tutte le Nazionali italiane di ginnastica anche in vista dei Giochi di Parigi 2024.

UN LEGAME VINCENTE - Durerà, infatti, fino al 2025 la rinnovata collaborazione tra l'azienda, leader nel settore dei capi di abbigliamento sportivo e calzature, e la FGI - Federazione Ginnastica d'Italia. A Freddy è stata rinnovata la concessione della qualifica di sponsor tecnico ufficiale e sarà anche partner ufficiale di tutti i maggiori eventi di ginnastica in Italia. Una partnership a 360 gradi, che consolida un legame forte e vincente.

AL FIANCO DEGLI ATLETI - Tra le novità della nuova linea di abbigliamento e accessori creata da Freddy per gli atleti della Federazione Ginnastica d’Italia spicca il design, ma anche una novità assoluta: l’impiego per i prodotti non tecnici del tessuto jersey stretch organico che, oltre a rendere i capi molto morbidi e confortevoli, segna una direzione chiara verso la realizzazione di una fornitura sempre più eco-sostenibile. Il brand ha rielaborato anche le stampe presenti sui modelli della nuova collezione, come il restyling della bandiera italiana. I colori dominanti sono il blu, il bianco e l’immancabile azzurro Italia. A completare il tutto, anche scarpe, zaino, cappellino e un borsone da viaggio che accompagnerà gli atleti nelle loro trasferte in tutto il mondo.