Sport invernali 2023: nuove divise per Sofia Goggia e gli azzurri

La Federazione italiana sport invernali ha organizzato il consueto FISI Media Day. A ospitare la giornata di presentazione delle gare della stagione 2023-2024 sono stati gli spazi dell'Armani/Teatro. Protagonisti, gli stessi atleti azzurri delle varie discipline, che per l'occasione hanno indossato le nuove divise. Tra loro le campionesse dello sci Federica Brignone, Marta Bassino e Sofia Goggia, che inizia - inoltre - con la stagione autunno inverno 2023-2024, anche la sua collaborazione nella veste di nuova ambassador Armani e testimonial EA7 Emporio Armani.



Per il secondo anno consecutivo EA7 Emporio Armani, in qualità di Official Technical Outfitter FISI, fornirà agli atleti capi tecnici per le competizioni, prodotti e accessori per il tempo libero da indossare per tutte le manifestazioni, fino alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Le nuove tute, messe a punto con le più avanzate tecnologie per favorire le migliori prestazioni, sono realizzate in tessuto tecnico nell'identificativo blu Armani, con sfumature che virano verso i colori della neve e del ghiaccio.



Nato nel 2012 attraverso le collaborazioni con le scuole di sci italiane e svizzere, il legame di Giorgio Armani con il mondo degli sport invernali si è consolidato nel tempo grazie al Winter Tour, il format-evento che dal 2012 coinvolge ogni stagione gli appassionati della montagna, offrendo loro esperienze con iniziative legate allo sport e all'intrattenimento, toccando alcune delle località più rinomate. Confermato dalla collaborazione con il CONI per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Sochi 2014, Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, prosegue ora con questo progetto che estende la presenza del brand alle più importanti competizioni internazionali, coinvolgendo i migliori atleti del mondo.



Sport invernali, EA7 Emporio Armani: nuove divise per gli azzurri - Guarda il VIDEO UFFICIALE: