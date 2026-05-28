STILE E PERSONALITÀ

Naomi Osaka, i suoi look in campo stanno cambiando il tennis?

Un crescendo di glamour e spazio di espressione personale: "Non sono una persona che parla molto, quindi lascio che siano i vestiti a farlo al posto mio"

28 Mag 2026 - 16:56
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Dai Roland Garros agli US Open: i "signature look" sui campi da gioco della campionessa di tennis Naomi Osaka © Afp/IPA/Afp/IPA/Afp

Dai Roland Garros agli US Open: i "signature look" sui campi da gioco della campionessa di tennis Naomi Osaka © Afp/IPA/Afp/IPA/Afp

La firma inconfondibile di Naomi Osaka. La 28enne campionessa giapponese sta riscrivendo le regole della moda nel tennis. I suoi ingressi in campo sono un crescendo di glamour e stile. Cerchietti e foulard, corpini colorati, gonnelline plissettate, grandi fiocchi e paillettes. Dopo la mise ispirata a una medusa, da lei ideata, con cui ha sorpreso il pubblico degli Australian Open, sono diventati subito virali sui social i look delle sue entrée al Roland Garros, caratterizzati da lunga gonne voluminose e a balze e completini sparkling. 

Naomi Osaka e i look che stanno ridefinendo il tennis

 Più che un vezzo, una dichiarazione di affermazione personale. Come per Jannik Sinner, icona dello stile sporty chic anche lontano dalla racchetta, il binomio tra moda e sport è sempre più uno spazio di affermazione della personalità dei suoi protagonisti. "La moda per me è un linguaggio - ha spiegato la stessa Naomi Osaka durante la conferenza stampa del suo debutto al torneo parigino -. Non sono una persona che parla molto, quindi lascio che siano i vestiti a farlo al posto mio. Posso esprimermi attraverso i colori, i tessuti, le silhouette".  

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Da Naomi Osaka a Lea Pericoli: lo stile sui campi da tennis

 Oltre alla campionessa giapponese, la collisione tra moda e tennis vanta precedenti illustri. Fuoriclasse della racchetta e dello stile sono considerate anche le sorelle Venus e Serena Williams: la prima tra le co-chairs del Met Gala 2026, la seconda proclamata fashion icon dal Council of Fashion Designers of America. Prima - e più di tutte - è stata la "Divina", Lea Pericoli, che ha portato la classe e l'eleganza sui campi da gioco. Lamé e tulle, gonnelline in piume di struzzo, visone, petali di fiori, pantaloncini coperti di brillantini: mise che erano un inno alla grazia e alla bellezza. "La moda non va seguita - diceva -, ma governata". 

Naomi Osaka fashion icon del tennis: i suoi best look

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© Afp | Roland Garros, un look in campo di Naomi Osaka
© Afp | Roland Garros, un look in campo di Naomi Osaka
© Afp | Roland Garros, un look in campo di Naomi Osaka

© Afp | Roland Garros, un look in campo di Naomi Osaka

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