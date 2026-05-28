Naomi Osaka, i suoi look in campo stanno cambiando il tennis?

Naomi Osaka fashion icon del tennis: i suoi best look
© Afp | Roland Garros, un look in campo di Naomi Osaka
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Dai Roland Garros agli US Open: i "signature look" sui campi da gioco della campionessa di tennis Naomi Osaka © Afp/IPA/Afp/IPA/Afp
La firma inconfondibile di Naomi Osaka. La 28enne campionessa giapponese sta riscrivendo le regole della moda nel tennis. I suoi ingressi in campo sono un crescendo di glamour e stile. Cerchietti e foulard, corpini colorati, gonnelline plissettate, grandi fiocchi e paillettes. Dopo la mise ispirata a una medusa, da lei ideata, con cui ha sorpreso il pubblico degli Australian Open, sono diventati subito virali sui social i look delle sue entrée al Roland Garros, caratterizzati da lunga gonne voluminose e a balze e completini sparkling.
Più che un vezzo, una dichiarazione di affermazione personale. Come per Jannik Sinner, icona dello stile sporty chic anche lontano dalla racchetta, il binomio tra moda e sport è sempre più uno spazio di affermazione della personalità dei suoi protagonisti. "La moda per me è un linguaggio - ha spiegato la stessa Naomi Osaka durante la conferenza stampa del suo debutto al torneo parigino -. Non sono una persona che parla molto, quindi lascio che siano i vestiti a farlo al posto mio. Posso esprimermi attraverso i colori, i tessuti, le silhouette".
Oltre alla campionessa giapponese, la collisione tra moda e tennis vanta precedenti illustri. Fuoriclasse della racchetta e dello stile sono considerate anche le sorelle Venus e Serena Williams: la prima tra le co-chairs del Met Gala 2026, la seconda proclamata fashion icon dal Council of Fashion Designers of America. Prima - e più di tutte - è stata la "Divina", Lea Pericoli, che ha portato la classe e l'eleganza sui campi da gioco. Lamé e tulle, gonnelline in piume di struzzo, visone, petali di fiori, pantaloncini coperti di brillantini: mise che erano un inno alla grazia e alla bellezza. "La moda non va seguita - diceva -, ma governata".
© Afp | Roland Garros, un look in campo di Naomi Osaka
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