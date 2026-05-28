Naomi Osaka, i suoi look in campo stanno cambiando il tennis?

Oltre alla campionessa giapponese, la collisione tra moda e tennis vanta precedenti illustri. Fuoriclasse della racchetta e dello stile sono considerate anche le sorelle Venus e Serena Williams: la prima tra le co-chairs del Met Gala 2026, la seconda proclamata fashion icon dal Council of Fashion Designers of America. Prima - e più di tutte - è stata la "Divina", Lea Pericoli, che ha portato la classe e l'eleganza sui campi da gioco. Lamé e tulle, gonnelline in piume di struzzo, visone, petali di fiori, pantaloncini coperti di brillantini: mise che erano un inno alla grazia e alla bellezza. "La moda non va seguita - diceva -, ma governata".