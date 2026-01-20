Australian Open, Naomi Osaka: l'assurdo ingresso in campo della tennista

Non solo Sinner. Anche la tennista giapponese Naomi Osaka ha stupito il pubblico della Rod Laver Arena di Melbourne, dove sono in corso gli Australian Open, con un outfit appariscente e insolito ispirato a una medusa. Prima del match - poi vinto - con la croata Antonia Ruzic, è entrata in campo indossando un abito da lei ideato con una lunga tunica turchese e un cappello bianco corredato da una grande farfalla.



Nei mesi scorsi, durante gli US Open, Osaka aveva fatto il suo ingresso in campo con un Labubu, il pupazzetto protagonista di una vera e propria mania collettiva pop.