L'UNICA "QUEEN"

Wimbledon, il ritorno di Serena Williams: i look che hanno rivoluzionato il tennis

A quattro anni dall’annuncio del ritiro, la regina della racchetta pronta a riportare in campo il suo stile all'insegna del carisma

30 Giu 2026 - 07:03
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Serena Williams, stile e carisma: i best look della regina del tennis © Afp

Serena Williams, stile e carisma: i best look della regina del tennis © Afp

The Queen is back. Quella di Serena Williams che torna a impugnare la racchetta a Wimbledon si candida ad essere la notizia sportiva più importante del 2026. La regina del tennis mondiale, per i suoi record dell’era Open, a 44 anni e a quattro dall’annuncio del suo ritiro, è tra le star più attese di questa edizione del torneo più prestigioso a livello internazionale. Seconda solo a Novak Djokovic per numero di Slam vinti, ha fatto la storia di questo sport al femminile

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Serena Williams, una personalità dirompente

 Sorella di Venus Williams, prima di loro sembrava impensabile che delle ragazzine di colore potessero imporsi nel tennis. Serena ha portato in campo anche un gioco grintoso e possente, espresso anche attraverso un modo di vestire che in passato non ha mancato di suscitare critiche, attacchi di bodyshaming e una revisione delle regole di dress code da parte degli organizzatori dei vari tornei.

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Una dichiarazione di stile e carisma

 Treccine afro e chioma leonina, top mono spalla e gonnelline a pieghe, jeans e paillettes, mini giubbini in pelle e trench corti, abiti tutina e gioielli sempre più presenti. Se Lea Pericoli è stata il simbolo dell’eleganza tradotta su un campo da tennis, Serena Williams ha elevato lo stile personale a statement. In altre parole, si potrebbe sintetizzare così: senza di lei oggi non ci sarebbe neppure Naomi Osaka.

Serena Williams, i best look della regina del tennis

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© Afp | Serena Williams, i look in campo che hanno segnato il tennis 
© Afp | Serena Williams, i look in campo che hanno segnato il tennis 
© Afp | Serena Williams, i look in campo che hanno segnato il tennis 

© Afp | Serena Williams, i look in campo che hanno segnato il tennis 

© Afp | Serena Williams, i look in campo che hanno segnato il tennis 

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