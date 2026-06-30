Wimbledon, il ritorno di Serena Williams: i look che hanno rivoluzionato il tennis

Treccine afro e chioma leonina, top mono spalla e gonnelline a pieghe, jeans e paillettes, mini giubbini in pelle e trench corti, abiti tutina e gioielli sempre più presenti. Se Lea Pericoli è stata il simbolo dell’eleganza tradotta su un campo da tennis, Serena Williams ha elevato lo stile personale a statement. In altre parole, si potrebbe sintetizzare così: senza di lei oggi non ci sarebbe neppure Naomi Osaka.