Wimbledon, da Jannik Sinner a Serena Williams: perché i tennisti vestono di bianco
L’appuntamento più antico nella storia del tennis, amato dalle celebs e seguito dalla Royal family, prevede un dress code che lo rende anche il più glamour
Wimbledon 2026, tra le "star" del torneo di tennis più glamour: Novak Djokovic, Jannik Sinner e l'atteso ritorno di Serena Williams © Afp/Afp/IPA
Ladies and gentlemen, inizia Wimbledon. Il torneo più antico e prestigioso nella storia del tennis, terzo del Grande Slam in ordine cronologico annuale, è l’unico Major ad essere giocato sull’erba. Amato anche dalle numerose celebs tra il pubblico e dalla Royal family al completo, ha seguito non solo tra gli appassionati e gli addetti ai lavori perché é considerato l’evento più elegante, grazie al rispetto di precise regole di dress code.
Perché a Wimbledon tutti si vestono di bianco?
La tradizione risale al 1877, quando i soci dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club organizzarono il primo torneo di tennis. Da allora, tutti i tennisti hanno un colore obbligatorio per Wimbledon: il bianco. La ragione è innanzitutto pratica: di fatto, è quello rende meno visibili gli aloni del sudore su magliette e pantaloncini.
Quali sono le regole di abbigliamento per Wimbledon?
Per mantenere un senso di eleganza diffuso, il dress code di Wimbledon riguarda anche direttori di gara (che indossano un abito spezzato: pantaloni bianchi, giacca blu, camicia a righe e cravatta) e gli stessi spettatori sugli spalti (come visto per i look di un habitué come David Beckham).
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Jannik Sinner a Wimbledon 2025
Qual è il dress code per i tennisti a Wimbledon?
Le regole di dress code per i professionisti della racchetta sono state raccolte in una sorta di decalogo (in realtà sono nove voci), riportato sul sito ufficiale del torneo. Eccone la traduzione:
Quanto segue si riferisce a tutto l'abbigliamento, comprese tute e maglioni, indossato in campo sia per gli allenamenti che per i match:
1. I concorrenti devono indossare un abbigliamento da tennis idoneo, quasi interamente bianco e questo vale dal momento in cui il giocatore entra in campo
2. Il bianco non include il bianco sporco o il crema
3. Non devono comparire motivi o bande colorate. È accettabile un unico bordo colorato attorno allo scollo e al polsino delle maniche, ma non deve essere più largo di un centimetro (10 mm)
4. Il colore contenuto all'interno dei motivi verrà misurato come se fosse una massa solida e dovrà rientrare nella guida di un centimetro (10 mm). I loghi formati da variazioni di materiale o modelli non sono accettabili
5. Pantaloncini, gonne e pantaloni della tuta devono essere completamente bianchi ad eccezione di un singolo bordo di colore lungo la cucitura esterna non più largo di un centimetro (10 mm)
6. I berretti, le fasce, le bandane, i polsini e i calzini devono essere completamente bianchi ad eccezione di un unico bordo colorato non più largo di un centimetro (10 mm)
7. Le scarpe devono essere quasi interamente bianche. Suole e lacci devono essere completamente bianchi. I loghi dei grandi produttori non sono consigliati. Le scarpe da erba devono rispettare le regole del Grande Slam. In particolare, non saranno ammesse scarpe con puntini attorno alla parte esterna delle dita. Il foxing (ovvero il lembo di rivestimento esterno laterale, che segue le dita, n.d.r.) deve essere liscio
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L'abbraccio tra Novak Djokovic e Flavio Cobolli a Wimbledon 2025
8. Anche tutti gli indumenti intimi che sono o possono essere visibili durante il gioco (incluso a causa del sudore) devono essere completamente bianchi, ad eccezione di un singolo bordo di colore non più largo di un centimetro (10 mm), ad eccezione delle giocatrici a cui è consentito indossare abiti interi, pantaloncini intimi di colore medio/scuro purché non siano più lunghi dei pantaloncini o della gonna
9. I supporti e le attrezzature mediche dovrebbero essere bianchi se possibile ma possono essere colorati se assolutamente necessario. Nei campi pratica di Aorangi Park (la zona, appunto, degli allenamenti, n.d.r.) è in vigore un codice di abbigliamento più rilassato.