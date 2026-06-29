Wimbledon, da Jannik Sinner a Serena Williams: perché i tennisti vestono di bianco

Quanto segue si riferisce a tutto l'abbigliamento, comprese tute e maglioni, indossato in campo sia per gli allenamenti che per i match:



1. I concorrenti devono indossare un abbigliamento da tennis idoneo, quasi interamente bianco e questo vale dal momento in cui il giocatore entra in campo



2. Il bianco non include il bianco sporco o il crema



3. Non devono comparire motivi o bande colorate. È accettabile un unico bordo colorato attorno allo scollo e al polsino delle maniche, ma non deve essere più largo di un centimetro (10 mm)



4. Il colore contenuto all'interno dei motivi verrà misurato come se fosse una massa solida e dovrà rientrare nella guida di un centimetro (10 mm). I loghi formati da variazioni di materiale o modelli non sono accettabili