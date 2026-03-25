Rosalia interrompe il concerto al Forum di Milano a causa di un'intossicazione alimentare
"Mi sento male, devo fermarmi" la cantante si scusa con tutto il pubblico
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Era arrivata al secondo dei quattro atti previsti, ma non è riuscita ad andare oltre. Concerto interrotto a metà per Rosalia al Forum di Assago, a Milano, dove l'artista ha dovuto fermarsi esattamente a metà dello show, a causa di un improvviso malore dovuto a un'intossicazione alimentare. Visibilmente provata, la cantante si è rivolta al pubblico scusandosi per l'interruzione: "Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show. Volevo che aveste la migliore esperienza possibile, non mi era mai capitato prima. Ho spinto lo show ma devo fermarmi fisicamente, non posso continuare, ho fatto del mio meglio". L'artista ha quindi aggiunto: "Mi dispiace tantissimo Milano perché volevo che lo show andasse fino alla fine". Non sono al momento note le condizioni di salute né eventuali aggiornamenti sul recupero della data.
Forum sold out per il "Lux Tour"
Rosalía era tornata ad Assago, sold out per l'occasione, col nuovissimo Lux Tour, portato al debutto alla LDLC Arena di Lione solo una decina di giorni fa. Un viaggio nei suoi mondi in cui trova posto pure quella “Mio Cristo piange diamanti” in italiano che rappresenta una tra le sorprese del suo ultimo disco “Lux”, registrata con la London Symphony Orchestra per provare a fondere musica, storia e spiritualità. Probabilmente, il giro di concerti indoor più atteso di questa primavera.