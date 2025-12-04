Rosalia torna in Italia: un'unica data a Milano per il trionfo di "Lux"

"Lux" è un viaggio sonoro che fonde passato e futuro. "Rolling Stone" lo ha definito "la sua proposta più sorprendente, ricca di storia e decenni di formazione che le hanno permesso di unire suoni classici, riferimenti all'opera e tredici lingue diverse in un unico, splendido e coinvolgente pacchetto". Anche la stampa americana ha accolto il disco con entusiasmo: Associated Press lo descrive come "un miracolo fonetico", mentre NPR scrive che "in 'Lux', Rosalia trascina il mondo intero nella sua sinfonia". Un coro di consensi che conferma la sua posizione di artista innovativa e visionaria, capace di fondere il divino e il terreno in una dimensione musicale unica.