"Erano molto importanti per me", ha detto il regista e c'è da credergli. Sia la madre che il padre degli Affleck, pur non essendo stati divi a loro volta, si sono rivelati infatti fondamentali per indirizzare Casey e Ben. In particolare papà Tim aveva una passione profonda per la drammaturgia. Proprio Ben qualche anno fa raccontò in un'intervista una storia di famiglia riguardante il genitore e il suo sogno di scrivere per cinema e teatro: "Mio padre andò in macchina fino a Oxford, nel Mississippi, chiese indicazioni in un negozio di alimentari e alla fine bussò alla porta di Faulkner. Quando un uomo aprì, mio ​​padre disse: 'Ehi, lei è William Faulkner?'. L'uomo, con una forte sbornia, chiese: Lei è uno scrittore?. Papà scosse la testa e Faulkner disse: Va bene, allora entri pure", ha ricordato Ben. Dopo aver covato certe aspirazioni possiamo solo immaginare l'orgoglio del patriarca degli Affleck quando ha visto il primogenito alzare un Oscar per la sceneggiatura assieme all'amico di famiglia Matt Damon.