Jennifer Lopez e Ben Affleck, reunion sul red carpet
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L'attore premio Oscar ha partecipato alla versione americana del quiz insieme al campione di "Jeopardy!" Jamie Ding. L'intera somma verrà destinata alla sua fondazione per la Repubblica Democratica del Congo
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Ben Affleck è riuscito nell'impresa che un anno prima aveva visto protagonista il suo storico amico e collega Matt Damon: conquistare il massimo premio di un milione di dollari a "Chi vuol essere milionario?". L'attore premio Oscar ha partecipato alla versione americana del celebre quiz insieme al campione di "Jeopardy!" Jamie Ding, destinando la vincita a un progetto benefico.
La sfida decisiva è arrivata con l'ultima domanda, legata a una particolare tradizione americana: quali tra alcuni celebri tacchini non sono stati graziati da un presidente degli Stati Uniti durante il rito del Ringraziamento? Una consuetudine ufficializzata nel 1989 dall'allora presidente George H.W. Bush.
Affleck e Ding dovevano scegliere tra quattro coppie di nomi: Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese e Spaghetti & Meatball. Arrivati al momento più delicato della partita, i due hanno deciso di utilizzare il loro aiuto finale chiedendo un parere al conduttore Jimmy Kimmel.
Il presentatore, però, non sembrava completamente sicuro della risposta e ha indicato con esitazione l'opzione Spaghetti & Meatball. A quel punto Affleck e Ding hanno coinvolto anche Stephen Morrison, compagno di squadra di Ding nelle sfide di cultura generale, ma anche lui ha preferito non esporsi.
Senza ulteriori indicazioni, la coppia ha scelto comunque di fidarsi del suggerimento di Kimmel. "Scommetterei su Jimmy", ha commentato Affleck prima di confermare la risposta. La tensione è salita alle stelle mentre il conduttore aspettava il verdetto: "Ho un forte mal di stomaco in questo momento", ha ammesso Kimmel, rispecchiando l'ansia dei concorrenti.
Dopo un lungo silenzio accompagnato dal rullo di tamburi, è arrivata finalmente la conferma della risposta corretta. Affleck e Ding sono balzati in piedi festeggiando la vittoria, mentre in studio cadevano coriandoli e veniva consegnato loro l'assegno da un milione di dollari.
L'intera somma sarà destinata alla Eastern Congo Initiative, organizzazione fondata nel 2009 da Ben Affleck insieme all'imprenditrice Whitney Williams. La fondazione sostiene realtà locali nell'est della Repubblica Democratica del Congo e lavora per sensibilizzare il mondo sulle problematiche della regione.
La vittoria di Affleck arriva a circa un anno di distanza da quella ottenuta da Matt Damon nello stesso programma, creando un curioso legame tra due degli interpreti più celebri di "Will Hunting - Genio ribelle".
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