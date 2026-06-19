L'attrice e cantante ha realizzato che era il momento di dare una scossa alla propria vita: "C'erano aspetti di me che dovevo cambiare, che non capivo o non riconoscevo, e che attiravano certe cose e un certo tipo di esperienze nella mia vita". Sui primi giorni dopo l'accaduto ha aggiunto: "Che le persone esterne lo sapessero o meno, ho avuto la sensazione che la mia vita mi fosse esplosa in faccia".