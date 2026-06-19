Il tailleur: come lo indossano Kate Middleton e Jennifer Lopez
© IPA | Kate Middleton e Jennifer Lopez: due modi di indossare il tailleur
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Jennifer Lopez torna a parlare della chiacchierata storia d'amore con Ben Affleck. L'attrice e cantante nel podcast SmartLess di Will Arnett, Jason Bateman e Sean Hayes ha raccontato il periodo dopo il divorzio, spiegando che ha avuto bisogno di maturare "processo di guarigione dopo quello schiaffone". I due si erano riavvicinati nel 2021, dopo la relazione nei primi anni duemila, per poi convolare a nozze nel 2022. Poi il divorzio nel 2024: da lì un cambiamento, una nuova prospettiva di vita.
Negli ultimi mesi, Lopez ha dichiarato di aver vissuto "un periodo molto intenso dal punto di vista emotivo". "Gli ultimi due anni sono stati una sorta di processo di guarigione da quello schiaffo, durante il quale ho imparato a conoscere davvero me stessa. La persona che sono oggi è diversa da quella che ero anche solo due anni fa, è incredibile", ha aggiunto.
L'attrice e cantante ha realizzato che era il momento di dare una scossa alla propria vita: "C'erano aspetti di me che dovevo cambiare, che non capivo o non riconoscevo, e che attiravano certe cose e un certo tipo di esperienze nella mia vita". Sui primi giorni dopo l'accaduto ha aggiunto: "Che le persone esterne lo sapessero o meno, ho avuto la sensazione che la mia vita mi fosse esplosa in faccia".
Dopo la tempesta è arrivata la quiete: "Ora riesco davvero a guardare alla mia vita, ad apprezzarla per quello che è e per quello che ho creato per me stessa, ed essere veramente felice", ha detto Lopez. Un traguardo raggiunto: "Sono riuscita a tornare dalla me bambina, a guardarla e a dirle: Sei riuscita a ottenere tutto questo. Concediti un po' di… qualcosa! Un po' d'amore, per esempio. Smettila di cercare l'amore negli altri e dattelo tu stessa". Ora JLo guarda al futuro, fiera mamma di Emme e Max, nati dall'amore con l'ex marito Marc Anthony, che inizieranno l'università alla fine dell’estate.
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