Lutto per Ben Affleck: morta la madre Chris Anne

La donna è stata anche una grande sostenitrice della carriera cinematografica dei suoi figli e in particolare aiutò Ben agli inizi, mettendolo in contatto con Patty Collins, direttrice di casting originaria di Boston. "Ho iniziato a recitare da piccolo per caso - dichiarò l'attore in un'intervista nel 2007 -. Un'amica di mia mamma era direttrice di casting, quindi davvero per gioco. Ho avuto un paio di ruoli che hanno avuto abbastanza visibilità da darmi la possibilità di continuare se lo avessi voluto. E ho continuato". Secondo quanto rivelano i media statunitensi, il decesso è avvenuto lo scorso 2 giugno, ma è stato reso noto solo ora.