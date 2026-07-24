Lutto per Ben Affleck: morta la madre Chris Anne
Nata a New York nel dicembre del 1942, ha dedicato tutta la sua vita all'insegnamento nelle scuole pubbliche. È andata in pensione nel 2008 dopo 35 anni in cattedra. È stata anche un'attivista per i diritti civili
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Lutto per Ben Affleck e per il fratello Casey: dopo una breve malattina è morta la madre 83enne Chris Anne. La diagnosi era arrivata a dicembre dell'anno scorso e il verdetto dei medici non aveva lasciato speranza, prevedendo solo pochi mesi di vita.
Chi era
Nata Christopher Anne Boldt a New York nel dicembre del 1942, la madre dei due attori, laureata ad Harvard, ha dedicato tutta la sua vita all'insegnamento nelle scuole pubbliche. È andata in pensione nel 2008 dopo 35 anni in cattedra. È stata anche un'attivista per i diritti civili e ha insegnato a leggere e scrivere in Mississippi come parte di una campagna degli anni '60, "Freedom Summer". Ha dato alla luce i suoi due figli, Ben e Casey, rispettivamente nel 1972 e 1975 dopo il matrimonio con Timothy Affleck. La coppia divorziò quando Ben aveva solo 12 anni.
La donna è stata anche una grande sostenitrice della carriera cinematografica dei suoi figli e in particolare aiutò Ben agli inizi, mettendolo in contatto con Patty Collins, direttrice di casting originaria di Boston. "Ho iniziato a recitare da piccolo per caso - dichiarò l'attore in un'intervista nel 2007 -. Un'amica di mia mamma era direttrice di casting, quindi davvero per gioco. Ho avuto un paio di ruoli che hanno avuto abbastanza visibilità da darmi la possibilità di continuare se lo avessi voluto. E ho continuato". Secondo quanto rivelano i media statunitensi, il decesso è avvenuto lo scorso 2 giugno, ma è stato reso noto solo ora.